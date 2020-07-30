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16:34 30.07.2020

С 31 июля украинцы могут въезжать в Болгарию без тестов на Covid-19 и карантина

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С 31 июля украинцы могут въезжать в Болгарию без тестов на Covid-19 и карантина

Министерство здравоохранения Болгарии разрешило гражданам Украины с 31 июля до 31 августа въезжать на территорию страны без необходимости предоставления документа, показывающего отрицательный результат тестирования на Covid-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина, сообщил консульский отдел посольства Украины в Болгарии.

"30.07.2020 г. обновлено решение Минздрава № РД-01-443, согласно которому,начиная с 31 июля по 31 августа с.г., гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, показывающего отрицательный результат тестирования на Covid-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина", - говорится в сообщении консульского отдела посольства в Facebook в четверг.

Теги: #коронавирус #болгария #украинцы
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