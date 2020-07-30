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15:11 30.07.2020

Российские наемники с начала суток дважды обстреляли украинские позиции на Луганском направлении

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Российские наемники с начала суток дважды обстреляли украинские позиции на Луганском направлении

Российские наемники с начала четверга два раза обстреляли украинские позиции на Луганском направлении в зоне проведения операции Объединенных сил, потерь нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"Также с начала текущих суток по состоянию на 12:00, 30 июля, российскими оккупационными войсками совершено два обстрела на Луганском направлении. В частности, вблизи Новотошковского противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие. Также неподалеку Орехово оккупанты задействовали стрелковое вооружение", - сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

В ведомстве подчеркнули, что учитывая несистемный и провокационный характер вражеских обстрелов, украинские военные огонь не открывался.

"Боевых потерь нет", - добавили в Минобороны.

Отмечается, что ситуация в районе проведения операции остается стабильной и полностью контролируемой Объединенными силами.

Как сообщалось, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на л

Теги: #оос #минобороны
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