Кравчук о приходе в ТКГ: Время отдыхать не настало, я буду делать все возможное для мира на Донбассе до последнего вздоха

Первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что возглавил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) для того, чтобы ускорить наступление мира на Донбассе.

"Естественно, я думал об этом, но когда я осознал уже так непосредственно, что происходит там на Донбассе, когда там наши молодые парни и девушки умирают, защищая нашу землю, проливая кровь, защищая суверенитет Украины, я при всём том, что в своей жизни видел, и можно было бы отдыхать, но время для отдыха не настало. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я буду это делать до последнего вздоха", - сказал он в видеокомментарии, распространенном в четверг пресс-службой президента Украины.

Кравчук указал, что встреча лидеров государств Нормандского формата состоялась 9 декабря 2019 года в Париже благодаря настойчивости, системности и политической воле президента Украины Владимира Зеленского созвать этот саммит.

"Работа, которая ведется сегодня по подготовке берлинской встречи "четверки", - это также его (Зеленского – ИФ) постоянная инициатива. То есть он реанимировал, вернул к жизни "четверку", которая уже совсем пришла в упадок", - отметил он.

Кравчук подчеркнул, что ради урегулирования ситуации на Донбассе Зеленский не боится принимать непопулярные решения.

"И по последнему вопросу он (Зеленский – ИФ) говорит, да, важно, что приняли документ о "тишине", но пусть его подпишут главы "четверки". Нам нужно сплотиться всем: Украине, тем странам Европы, которые действительно исповедуют принципы международного права, суверенитета, независимости, которые видят, как Украина бьется, страдает за то, чтобы отстоять свою землю", - считает он.

Кравчук также отметил важность объединения всем внутри Украины. "Тем, кто видит в этом только какие-то негативы, необходима сила воли, мужество, и понять, что ты – государство, и ты служишь народу, народ тебя призвал. Философы говорят, что чем ярче горит человек, тем быстрее он сгорает, но чтобы сгореть – нужно светиться. Должны искать путь и объединяться", - сказал он.

Леонид Макарович Кравчук родился 10 января 1934 года. С 1991 по 1994 гг – первый президент Украины. 1994–1998 годы - народный депутат Украины II созыва, III, IV созывов.

28 июля президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил второго президента Украины Леонида Кучму за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и отметил, что с уважением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ.

29 июля Зеленский сообщил, что новым главой делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе может стать нынешний первый замглавы украинской делегации, вице-премьер Украины Алексей Резников, первый президент Украины Леонид Кравчук или другие претенденты.

Президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма во второй раз стал во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе 3 июня 2019 года.