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14:03 30.07.2020

В Киеве появится сквер Муслима Магомаева и улица Гарета Джонса

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На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение присвоить одной из улиц города имя британского журналиста Гарета Джонса, а также скверу имя оперного певца Муслима Магомаева.

Как сообщает пресс-служба Киевского городского совета в четверг, в Шевченковском районе столицы появится переулок, который будет носить имя британского журналиста Гарета Джонса.

"Он был одним из первых западных корреспондентов, которые своими публикациями донести миру правду о Голодоморе миллионов людей в Украине в 1932-1933 годах", - сказано в сообщении.

Также депутаты переименовали:

- улицу Димитрова в честь украинского художника Никифора Дровняка (Деснянский район)

- площадь между улицами Евгения Сверстюка и Раисы Окипной назвали именем диссидента и журналиста Сергея Набоки (Днепровский район).

Кроме того, получили названия и зеленые зоны столицы: сквер в Шевченковском районе Киева на углу улиц Зоологической и Дегтяревской получил имя "Мюнхенский", а также сквер на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и нечетной стороны улицы Вячеслава Черновола в Шевченковском районе назвали именем оперного певца Муслима Магомаева.

Теги: #киев #улицы #скверы
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