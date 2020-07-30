В МУС передана информация о почти 4 тыс. жертв нарушения прав собственности в Крыму

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщает о передаче в Международный уголовный суд информации о почти 4 тысячах жертвах нарушения права собственности в Крыму.

"27 июля в Международный уголовный суд передали информацию о 3952 жертвах нарушения права собственности в Крыму. Сообщение было подготовлено прокуратурой Автономной Республики Крым и региональным центром прав человека на основе мониторинга судебных решений",- сказано в сообщении.

По информации прокуратуры, в целом идентифицировано 250 человек, чье недвижимое имущество было разрушено, а у 3702 крымчан российская власть изъяла земельные участки общей площадью как минимум 355 га.

"Основными аргументами оккупантов при обращении пострадавших в суд были: незаконность передачи земельных участков в собственность; отсутствие оригиналов необходимых документов в архивах на полуострове; отнесения земель к местам особого режима (после 2014 года), незаконность разрешений на строительство, выданных украинскими органами",- говорится в сообщении прокуратуры Крыма.

"Согласно международному гуманитарному праву, уничтожение и присвоение чужого имущества оккупационными властями запрещается. Согласно статье 8 (2) (a) (iv) Римского статута и по статьям 53 и 147 Четвертой Женевской конвенции такие действия запрещаются и квалифицируются как военные преступления ", - подчеркнул заместитель прокурора Автономной Республики Крым Виталий Секретарь.

В сообщении подчеркивается, что прокуратура АР Крым уже начала досудебное расследование этих преступлений по ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Собранные в рамках уголовных производств доказательства также нашли свое отражение в указанном сообщении в МУС.

В прокуратуре напоминают, что это уже второе информационное сообщение о нарушении права собственности, направленное в МУС, первое было передано в 2017 году и содержало общую информацию.

"Офис прокурора Международного уголовного суда находится на этапе предварительного изучения ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. И конечная цель этого анализа - открытие полноценного расследования", - отметила прокурор департамента по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Валерия Мельник.

По ее словам, органы прокуратуры совместно с общественными организациями системно собирают доказательства совершения военных преступлении и преступлений против человечности для дальнейшего привлечения всех виновных к ответственности как на национальном, так и международном уровнях.