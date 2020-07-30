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13:14 30.07.2020

Активист Стерненко сообщил, что суд ограничил ему срок ознакомления с материалами дела до 11 августа

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Активист Стерненко сообщил, что суд ограничил ему срок ознакомления с материалами дела до 11 августа

Активист Сергей Стерненко, подозреваемый в умышленном убийстве при совершении на него нападения в Одессе в 2018 году, заявляет, что суд ограничил ему срок ознакомления с материалами дела по его обвинению.

"Мне ограничили сроки для ознакомления с материалами дела по моей обороне от нападения до 11.08.2020 года. При том, что следователь до сих пор не перевел документы с русского и адвокаты не получили доступ к вещественным доказательствам. Прокурор и судья выполнили указание Авакова (министр внутренних дел Арсен Аваков – ИФ) и Венедиктовой (генпрокурор Украины Ирина Венедиктова - ИФ)", - написал Стерненко на своей странице в Фейсбук в четверг.

При этом он добавил: "Делают это, чтобы поскорее спихнуть дело в суд и осудить меня за то что я не умер".

Как сообщалось, 11 июня Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.

15 июня Шевченковский районный суд избрал активисту Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Киевский апелляционный суд оставил в силе это решение.

25 июня Стерненко сообщил, что Служба безопасности Украины завершила расследование по его делу и предоставила доступ к материалам стороне защиты.

Теги: #суд #материалы #стерненко
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