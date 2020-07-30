Зеленский надеется, что адаптивный карантин будет более действенным и удастся подобрать меры контроля в отношении каждого населенного пункта

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что адаптивный карантин станет более действенным для контроля распространения коронавирусной инфекции в стране.

"Надеюсь, что адаптивный карантин действительно будет более действенным, когда мы сможем подбирать соответствующие меры контроля в отношении каждого населенного пункта. Главное – максимальная локализация распространения инфекции. Мы должны избежать пиковых нагрузок", - сказал он в четверг во время традиционного селекторного совещания, сообщает пресс-служба главы государства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что сейчас финализируется согласование сотрудничества с правоохранительными органами, которые будут помогать внедрять эпидемиологический контроль по правилам адаптивного карантина. "Надеюсь, что это будет наиболее эффективный способ", - отметил он.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что главной причиной роста количества больных на западе Украины, особенно в деревнях, являются богослужения. Такие результаты показали эпидемиологические расследования.

Второй основной причиной является общественный транспорт, а также перемещения людей в связи с отдыхом. Кроме того, Степанов сообщил, что большое количество людей болеет бессимптомно, формируя, таким образом, иммунитет.