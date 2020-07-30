Киев, Львовская, Хмельницкая и Сумская области - в списке регионов с широким распространением COVID-19 – Минздрав

Киев, Львовская, Хмельницкая и Сумская области вновь вошли в список регионов с широким распространением COVID-19, Одесская область покинула список, следует из данных на сайте Министерства здравоохранения в четверг.

Эпидемическая ситуация в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской областях и в Киеве не соответствует критериям для послабления карантина.

В Закарпатской области загруженность коек, в частности, превышает допустимый показатель - 66,11%.

В то же время в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской областях и Киеве динамика распространения заболевания превышает установленное значение в 10%.

Процент выявления заболевания выше установленного значения в 11% - в Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях.

Как сообщалось, с 22 июня регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.