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12:27 30.07.2020

Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков - СБУ

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Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков - СБУ

Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков.

"СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ в четверг.

Как известно, непосредственное вопросами экстрадиции занимается Офис генпрокурора..

Накануне госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны. Вечером в среду эту информацию на срочном совещании Совбеза Беларуси подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик.

В четверг утром госсекретарь СБ Белоруссиии Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

Теги: #боевики #сбу #экстрадиция #беларусь
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