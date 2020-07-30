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12:01 30.07.2020

Музей художника Марчука может быть создан за городской счет, но картины должны быть переданы в Государственный музейный фонд - КГГА

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Музей художника Марчука может быть создан за городской счет, но картины должны быть переданы в Государственный музейный фонд - КГГА

В Киевской городской государственной администрации заявляют, что Музей художника Ивана Марчука может быть создан за городской счет, но картины должны быть переданы в Государственный музейный фонд Украины.

"Город предложил выдающемуся художнику Ивану Марчуку создать его музей за городской счет. По словам и.о. первого заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского, эта инициатива появилась после того, как был введен мораторий на строительство в буферных зонах "Софии Киевской" и "Киево-Печерской Лавры". Фактически это стало официальным запретом строительства частного дома, где, в том числе, должен находиться музей Ивана Марчука", - говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что департаментом коммунальной собственности и департаментом культуры разработаны варианты того, где можно разместить музей с учетом расположения на лучших туристических маршрутах.

В КГГА подчеркивают, что для реализации проекта "Музей Ивана Марчука" за средства города необходимо выполнение определенных условий, а именно: картины должны быть переданы в часть Государственного музейного фонда Украины, а в дальнейшем они будут храниться в одном из музеев Киева, а после создания персонального музея художника станут основой его коллекции.

Теги: #киев #кгга #художник #музей
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