В Станице Луганской заработает мобильный пункт для желающих пройти ПЦР-тестирование на COVID-19

В пгт Станица Луганская (Луганская область) должен заработать пункт для всех желающих пройти ПЦР-тестирование на COVID-19, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Гайдай.

"В Станице Луганской должен заработать мобильный пункт, где можно будет добровольно сдать материал для прохождения ПЦР-тестирования. В случае получения отрицательного теста это позволит не находиться на самоизоляции", - отметил Гайдай на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), передает пресс-служба Луганской ОГА.

Как сообщалось, в Луганской области по состоянию на утро четверга не зафиксировано новых случаев коронавируса, 5 человек вылечились, сейчас болеет 27 человек.