НАБУ и САП сообщили о подозрении бенефициару украинской дорожной группы компаний за предоставление взятки экс-главе "Укравтодора"

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщили бенефициару группы компаний, осуществляющих деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины, о подозрении в предоставлении экс-руководителю Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") неправомерной выгоды и ее легализации на территории Польши.

Как сообщается на сайте НАБУ в четверг, процессуальное действие выполнено 28 июля 2020 года в рамках расследования общей следственной группы в составе НАБУ, САП, Центрального антикоррупционного бюро (Польша) и Окружной прокуратуры Варшавы.

"Таким образом, общее количество участников преступления достигло шести человек", - добавили в бюро.

По данным НАБУ в настоящее время в рамках этого дела объявлено о подозрении пяти лицам - бывшему и.о. председателя "Укравтодора"; двум гражданам Польши; иностранному гражданину, представителю одной из компаний-участниц тендеров "Укравтодора"; бывшему советнику экс-руководителя "Укравтодора" (гражданка Украины).

Как сообщалось, польский суд взял под стражу на три месяца бывшего и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомира Новака и двух его сообщников.

По информации правоохранителей, Новак регистрировал предприятия в Польше на имена доверенных лиц и пополнял их статутный капитал средствами участников тендеров "Укравтодора".

НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) и Окружной прокуратурой провели санкционированные обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

Пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин (Stanisław Żaryn) написал в Twitter о задержании ЦБА по обвинению в коррупции экс-главы "Укравтодора" Новака. Кроме него, задержан бывший командир воинской части 2305 "ГРОМ" Дариуш Завадка (Dariusz Zawadka) и предприниматель из Гданьска.

21 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши по поручению Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины сообщили Новаку о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 годах занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019-го Кабмин Украины уволил Новака с должности.