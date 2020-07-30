События

11:17 30.07.2020

Комиссия по ТЭБ и ЧС в пятницу распределит регионы на четыре зоны согласно эпидситуации - Степанов

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Комиссия по ТЭБ и ЧС в пятницу распределит регионы на четыре зоны согласно эпидситуации - Степанов

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу проведет заседание для распределения регионов на четыре зоны - зеленую, желтую, оранжевую и красную - в зависимости от эпидемической ситуации, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Завтра мы инициируем заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, чтобы утвердить распределение на зоны по всей стране ", - сказал он.

Помимо этого министр отметил, что открытие детских лагерей с 1 августа, согласно новому постановлению о карантине, возможно только в регионах зеленой и желтой зон.

"Проверка и открытие детских лагерей находится в компетенции органов местной власти, ГСЧС и Госпродпотребслужбы. Вопросы контроля работы лагерей возложены на территориальные органы исполнительной власти, в частности Госпродпотребслужба. Но они могут открываться только в регионах зеленой и желтой зон",- сказал он.

Теги: #карантин #степанов #минздрав
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Интерфакс-Украина
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