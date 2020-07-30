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11:14 30.07.2020

Общественные организации хотят присоединиться к обсуждению проекта антикоррупционной стратегии в Украине

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Общественные организации хотят присоединиться к обсуждению проекта антикоррупционной стратегии в Украине

Представители Фонда DEJURE, Центра противодействия коррупции, Центра политико-правовых реформ и ВОО "Автомайдан" просят Высший совет правосудия (ВСП) приобщить их к обсуждению проекта антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы.

"Из сообщения Высшего совета правосудия нам стало известно, что 31 июля 2020 года Высший совет правосудия организует публичное обсуждение проекта Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы. К участию в мероприятии приглашены судей, представители Совета судей, Национальной школы судей, судейских ассоциаций, судейской и профессионального сообщества. Мы, представители Фонда DEJURE, Центра противодействия коррупции, Центра политико-правовых реформ и ВОО "Автомайдан", хотим присоединиться к обсуждению проекту Антикоррупционной стратегии вместе с представителями судейского сообщества", - говорится в обращении общественных организаций к ВСП, текст которого размещен на сайте Центра противодействия коррупции.

В своем обращении общественные организации отмечают, что системно отслеживают процессы, связанные с внедрением судебной реформы в Украине.

"Мы обращаемся в Высший совет правосудия с призывом продемонстрировать открытость и привлечь экспертов наших организаций к этому обсуждению. Мы убеждены, что полноценное обсуждение этого документа невозможно без диалога между судьями и представителями профессионального сообщества и общественности", - резюмируется в обращении.

Теги: #общественность #стратегия #коррупция
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