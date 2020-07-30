Кличко: В Киеве зафиксирован антирекорд заболевания коронавирусом: за сутки 199 новых случаев, 81 из которых – в общежитии КПИ

Заболевание Covid-19 за прошедшие сутки подтвердили в Киеве еще у 199 жителей столицы, резкое увеличение количества больных связано со вспышкой COVID-19 в общежитии Института специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт им.Игоря Сикорского" (ИССЗИ "КПИ"), сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Друзья! За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 199 жителей Киева. Это самое большое количество за весь период пандемии", - написал Кличко на своей странице в соцсети Facebook в четверг утром.

Мэр подчеркнул, что такое большое количество больных связано со вспышкой коронавируса в общежитии Института специальной связи и защиты информации НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

"Там за минувшие сутки зафиксировали еще 81 случай заболевания", - написал Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

По словам мэра, на сегодняшний день в столице уже 8 131 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Среди заболевших: 59 женщин в возрасте от 18 до 88 лет и 2 девочки - 7 и 16 лет, а также 135 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет и 3 мальчика от 3 до 12 лет.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Соломенском районе – 95, в Деснянском – 28, в Днепровском, Оболонском и Голосеевском районах - по 14 случаев.

Как сообщалось, в Украине вновь растет количество новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки: по состоянию на утро четверга зафиксировано 1 197 новых случаев, 760 выздоровели, 23 человека из числа ранее заболевших скончались.