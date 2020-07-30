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10:56 30.07.2020

МИД Украины указал, что боевики, задержанные в Беларуси, могли быть использованы для дестабилизации ситуации накануне президентских выборов

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МИД Украины указал, что боевики, задержанные в Беларуси, могли быть использованы для дестабилизации ситуации накануне президентских выборов

Группа боевиков, задержанных в Беларуси, могла быть использована для дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов, заявила спикер МИД Екатерина Зеленко.

"Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, которые участвовали в боевых действиях на Востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу. Выявление этих боевиков в Беларуси подтверждает этот факт и свидетельствует, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов", - говорится в комментарии спикера МИД, опубликованном в четверг.

В министерстве подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков российских боевиков.

"В связи с этим подчеркиваем, что Украина развивает добрососедские отношения с соседней Беларусью, всесторонне поддерживает ее суверенитет и независимость. Вопросы о возможной экстрадиции или иных правовых действиях будут решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами", - отмечается в комментарии спикера.

Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали в среду ночью под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны.

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил в комментарии "5 каналу", что Украина может потребовать выдачи уроженцев Украины, задержанных в Беларуси вместе с другими боевиками российской военной компании "Вагнер". По его словам, он уже обращался с этим вопросом в Министерство иностранных дел.

"Не рассмотреть бы такое предложение, чтобы их нам выдали по экстрадиции. Этот вопрос обсуждается, каким образом. Это было бы неплохо ... Во-первых, это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси, дало бы толчок к улучшению отношений. И отразило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны", - сказал Кривонос.

Теги: #боевики #беларусь #мид
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