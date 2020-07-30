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10:46 30.07.2020

В ВСУ за сутки 20 новых случаев заболевания COVID-19, всего болеет 159 человек

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В ВСУ за сутки 20 новых случаев заболевания COVID-19, всего болеет 159 человек

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтверждено 20 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, всего болеет 159 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 30 июля в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 159 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 612 человек, летальных случаев – 5", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке в четверг.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 6 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 3 военнослужащих, Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий, Житомирский военный госпиталь - 1 сотрудник ВСУ, Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий).

Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 14 человек (Киевская область - 4 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Львовская область - 3 военнослужащих и 2 сотрудника ВСУ, Житомирская область - 3 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ). Отмечается, что состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 580 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 103 человека.

Как сообщалось, в Украине вновь растет количество новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки: по состоянию на утро четверга зафиксировано 1 197 новых случаев, 760 выздоровели, 23 человека из числа ранее заболевших скончались.

Теги: #всу #коронавирус
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