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10:23 30.07.2020

Кабмин Украины одобрил создание трех новых объектов природно-заповедного фонда

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Кабмин Украины одобрил создание трех новых объектов природно-заповедного фонда

Кабинет министров Украины одобрил создание трех новых объектов природно-заповедного фонда в Донецкой и Львовской области.

"Кабинет министров поддержал проект указа президента "О территории и объекты природно-заповедного фонда общегосударственного значения". Согласно указу, ландшафтный заказник "Кручи" площадью 172,24 га в Никольском районе Донецкой области, ботанический заказник "Долина ирисов" площадью 19,9952 га в Николаевском районе Львовской области и парк-памятник садово-паркового искусства "Адамовка" площадью 54,46 га в городе Трускавец Львовской области станут объектами природно-заповедного фонда общегосударственного значения", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Отмечается, что эти территории являются ценными природными участками, на которых обнаружены виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Украины. Ожидается, что включение в природно-заповедный фонд позволит сохранить их природные, историко-культурные, эстетические, воспитательные, научные и оздоровительные ценности и расширит национальную экологическую сеть Украины.

В соответствии с указом президента, будет введен режим охраны и сохранения созданных объектов и будут разработаны проекты землеустройства по организации и установлению границ охраняемых участков.

Теги: #заповедники #кабмин
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