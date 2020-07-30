Суд в Киеве взял под стражу подозреваемых в совершении серии взрывов в столице

По ходатайству прокуратуры города Киева Печерский районный суд столицы арестовал на 2 месяца без права на залог двух человек, подозреваемых в совершении террористических актов на территории города Киева с использованием самодельных взрывных устройств.

"Согласно решению суда, подозреваемые будут находиться под стражей до 19.09.2020 включительно. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Как сообщалось, 27 июляв ходе спецоперации правоохранители задержали двух жителей города Киева 1960 и 1961 г.р. в связи с причастностью к организации взрывов возле станций метро "Шулявская" и "Минская", а также в жилом доме на Подоле.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.258, ч.2 ст.15 ч.2 ст.258 УК Украины.

17 июля вечером в результате взрыва неизвестного предмета в урне возле станции метро "Шулявская" в Киеве пострадали четыре человека, один из них был госпитализирован, сообщила пресс-служба Нацполиции. Впоследствии правоохранители установили, что взорвался радиоуправляемое самодельное взрывное устройство.

Пострадавшего 22-летнего студента госпитализировали с места происшествия с множественными осколочными травмами ног. Остальные трое пострадавших обратились к врачам самостоятельно.

20 июля сотрудники мусороперерабатывающего предприятия на территории Дарницкого района обнаружили в пакете самодельное взрывное устройство.

21 июля взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский" в Киеве.

27 июля возле мусоропровода на лестничной площадке второго этажа дома на Подоле (по ул. Нижний вал) произошел взрыв газового баллона. В результате взрыва никто не пострадал. В этот же день сотрудники Службы безопасности Украины получили сообщение о минировании Андреевской церкви, информация не подтвердилась.

Также на территории ООО на улице Оросительной правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, которое специалисты взрывотехнической службы изъяли на экспертизу.