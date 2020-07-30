В Тернопольской области мужчина третий раз заболел COVID-19

В Тернопольской области зафиксировано несколько повторных случаев заболевания коронавирусом, у одного из местных жителей COVID-19 диагностирован уже тртий раз, сообщил начальник управления здравоохранения Тернопольской областной государственной администрации Владимир Богайчук.

"В области зарегистрировано несколько повторных случаев заболевания COVID-19. Есть больной, который заболел уже третий раз. Мы должны понимать, что даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания", - приводит слова Богайчука пресс-служба ОГА.

Он также добавил, что наблюдается "агрессивность" вируса в определенных регионах. В частности, в Монастырисском районе почти все больные находятся в тяжелом состоянии.

В целом показатель летальности от COVID-19 в Тернопольской области, по информации ОГА, один из самых низких - 1,4%, в Украине - 2,4%.

"На сегодня наблюдаем ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Тернопольской области. Продолжают болеть 1075 человек, из них 144 находятся на стационарном лечении, из которых 15 - на кислородной маске, 17 - на кислородном концентраторе. Около 30 больных в тяжелом состоянии", - отметил Богайчук.

Как сообщалось, по состоянию на утро четверга в Тернопольской области зафиксировано 70 новых случаев заболевания и 13 – выздоровления, сейчас болеют 1 134 человека.