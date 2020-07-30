События

09:59 30.07.2020

В Тернопольской области мужчина третий раз заболел COVID-19

1 мин читать
В Тернопольской области мужчина третий раз заболел COVID-19

В Тернопольской области зафиксировано несколько повторных случаев заболевания коронавирусом, у одного из местных жителей COVID-19 диагностирован уже тртий раз, сообщил начальник управления здравоохранения Тернопольской областной государственной администрации Владимир Богайчук.

"В области зарегистрировано несколько повторных случаев заболевания COVID-19. Есть больной, который заболел уже третий раз. Мы должны понимать, что даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания", - приводит слова Богайчука пресс-служба ОГА.

Он также добавил, что наблюдается "агрессивность" вируса в определенных регионах. В частности, в Монастырисском районе почти все больные находятся в тяжелом состоянии.

В целом показатель летальности от COVID-19 в Тернопольской области, по информации ОГА, один из самых низких - 1,4%, в Украине - 2,4%.

"На сегодня наблюдаем ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Тернопольской области. Продолжают болеть 1075 человек, из них 144 находятся на стационарном лечении, из которых 15 - на кислородной маске, 17 - на кислородном концентраторе. Около 30 больных в тяжелом состоянии", - отметил Богайчук.

Как сообщалось, по состоянию на утро четверга в Тернопольской области зафиксировано 70 новых случаев заболевания и 13 – выздоровления, сейчас болеют 1 134 человека.

Теги: #коронавирус #тернопольская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:11 30.07.2020
Начаты клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной в Индии

Начаты клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной в Индии

11:03 30.07.2020
Кличко: В Киеве зафиксирован антирекорд заболевания коронавирусом: за сутки 199 новых случаев, 81 из которых – в общежитии КПИ

Кличко: В Киеве зафиксирован антирекорд заболевания коронавирусом: за сутки 199 новых случаев, 81 из которых – в общежитии КПИ

10:46 30.07.2020
В ВСУ за сутки 20 новых случаев заболевания COVID-19, всего болеет 159 человек

В ВСУ за сутки 20 новых случаев заболевания COVID-19, всего болеет 159 человек

09:43 30.07.2020
Количество больных COVID-19 снизилось в 6 областях Украины – СНБО

Количество больных COVID-19 снизилось в 6 областях Украины – СНБО

09:20 30.07.2020
Число заболевших СOVID-19 в мире превысило 17 млн, число жертв - 667 тыс.

Число заболевших СOVID-19 в мире превысило 17 млн, число жертв - 667 тыс.

09:05 30.07.2020
В Украине за сутки выявлено 1197 новых случая заражения COVID-19, 760 выздоровевших, 23 новых жертв вируса

В Украине за сутки выявлено 1197 новых случая заражения COVID-19, 760 выздоровевших, 23 новых жертв вируса

08:37 30.07.2020
Во Львовской области за сутки 131 новый случай инфицирования коронавирусом

Во Львовской области за сутки 131 новый случай инфицирования коронавирусом

06:54 30.07.2020
Число умерших пациентов с COVID-19 в США превысило 150 тыс

Число умерших пациентов с COVID-19 в США превысило 150 тыс

02:51 30.07.2020
В Ровенской области зафиксировали 77 новых случаев коронавируса

В Ровенской области зафиксировали 77 новых случаев коронавируса

16:28 29.07.2020
Парламент Италии одобрил продление чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса

Парламент Италии одобрил продление чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кличко: В Киеве зафиксирован антирекорд заболевания коронавирусом: за сутки 199 новых случаев, 81 из которых – в общежитии КПИ

МИД Украины указал, что боевики, задержанные в Беларуси, могли быть использованы для дестабилизации ситуации накануне президентских выборов

СБУ разоблачила схему поставок в РФ товаров военного назначения украинского производства

Количество больных COVID-19 снизилось в 6 областях Украины – СНБО

В Украине за сутки выявлено 1197 новых случая заражения COVID-19, 760 выздоровевших, 23 новых жертв вируса

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД Украины указал, что боевики, задержанные в Беларуси, могли быть использованы для дестабилизации ситуации накануне президентских выборов

Регистрация электронных кабинетов для подачи заявлений в украинские вузы начнется 1 августа в 10:00

СБУ разоблачила схему поставок в РФ товаров военного назначения украинского производства

Кабмин Украины одобрил создание трех новых объектов природно-заповедного фонда

Суд в Киеве взял под стражу подозреваемых в совершении серии взрывов в столице

Госсекретарь Совбеза Беларуси: в отношении задержанных россиян возбуждено дело о подготовке терактов

Палата представителей США изучит информацию об иностранном вмешательстве в выборы

Денисова обратилась в МККК и к координатору от ОБСЕ за помощью в освобождении из ОРДО Матюшенко, у которого подозревают онкозаболевание

Из-за непогоды обесточены 52 населенных пункта в 5 областях Украины, на Волыни повреждены здания социнфраструктуры

Huawei во втором квартале года обошла Samsung по продажам мобильных устройств

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА