Число заболевших СOVID-19 в мире превысило 17 млн, число жертв - 667 тыс.

С начала пандемии коронавируса число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 четверга по московскому времени достигло 17 млн 029 тыс. 155, увеличившись за минувшие сутки на 347 тыс. 124, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На 08:00 среды этот показатель составлял 210 тыс. 460.

Число жертв от связанных с СOVID-19 заболеваний в мире достигло 667 тыс. 011, рост за сутки - 7 тыс. 934 против 5 тыс. 085 в среду, излечились почти 10 млн.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах по состоянию на 08:00 по московскому времени в четверг суммарно выявлено 4 млн 426 тыс. 982 заболевших (рост за сутки - 74 тыс. 985), скончались 150 тыс. 713 (рост за сутки - 1 тыс. 475), излечились 1,4 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 млн 552 тыс. 265 (рост за сутки - 69 тыс. 074), умерли 90 тыс. 134 (рост за стуки - 1 тыс. 595), вылечены более 1,92 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия. За минувшие сутки по данным Минздрава страны число больных выросло на 52 тыс. 123 до 1 млн 583 тыс. 792, число летальных исходов достигло 34 тыс. 981, выздоровели более 1 млн.

По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 46 тыс. 046 человек, заразились 303 тыс. 063.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 86. В США на 1 млн населения скончались 465 человек, Бразилии - 424, Индии - 25, Великобритании - 677.