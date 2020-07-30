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09:05 30.07.2020

В Украине за сутки выявлено 1197 новых случая заражения COVID-19, 760 выздоровевших, 23 новых жертв вируса

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В Украине за сутки выявлено 1197 новых случая заражения COVID-19, 760 выздоровевших, 23 новых жертв вируса

В Украине вновь растет количество новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки: по состоянию на утро четверга зафиксировано 1 197 новых случаев, 760 выздоровели, 23 человека из числа ранее заболевших скончались, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 29 июля, сообщалось о 1022 новых случая заболевших Covid-19, 28 июля о - 919 случаях, 27 июля - о 807 инфицированных.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 68 794 человек, выздоровели – 37 394, умерли с начала пандемии от коронавирусной болезни 1 673 человека. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 29 727 человек, что на 1 174 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (199), Львовской области (131), Ровенской области (105), Ивано-Франковской области (104).

Теги: #снбо #коронавирус
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