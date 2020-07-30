Денисова обратилась в МККК и к координатору от ОБСЕ за помощью в освобождении из ОРДО Матюшенко, у которого подозревают онкозаболевание

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась за помощью в освобождении незаконно удерживаемого органами оккупационной администрации Российской Федерации на временно оккупированной территории Донецкой области Валерия Матюшенко, к руководству МККК и координатору от ОБСЕ в ТКГ.

"Призываю руководство Международного Комитета Красного Креста вУкраине, субделегацию МККК в Донецке срочно осуществить визит к Валерию Матюшенко, способствовать его немедленной госпитализации и оказанию квалифицированной медицинской помощи. Прошу координатора от ОБСЕ в ТКГ Тони Фриша лично вмешаться и способствовать предоставлению соответствующей помощи и поставить вопрос о его освобождении по состоянию здоровья", – написала Денисова на своей странице в Фейсбуке в среду.

По ее словам, Матюшенко за последние два месяца стремительно потерял вес и весит менее 60 кг. "Находится в критическом состоянии… Есть подозрение на онкозаболевания", – добавила омбудсмен.

Она отметила, что администрация учреждения исполнения наказаний предложила Матюшенко госпитализацию в тюремной больнице, этапирование в которую продолжается более 3 недель. "Из-за критического состояния здоровья он может физически не перенести такую дорогу", – уточнила Денисова.

Также она добавила, что 28 июля родным заключенного "так и не удалось передать ему хотя бы какие-то лекарства. Им было отказано из-за отсутствия чеков на них", – подытожила омбудсмен.