Из-за непогоды обесточены 52 населенных пункта в 5 областях Украины, на Волыни повреждены здания социнфраструктуры

В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) состоянием на утро четверга обесточены 52 населенных пункта в пяти областях Украины, в Гороховском и Луцком районах Волынской области повреждены крыши и здания объектов социальной инфраструктуры, подтоплены подвалы, повалены деревья, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 30 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 52 населенных пункта в 5 областях, а именно: Черниговская - 23, Ровенская - 13, Сумская - 10, Волынская - 3 и Черновицкая – 3", – сказано в утренней сводке ГСЧС на сайте в четверг.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

Также сообщается, что в Волынской области 29 июля в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в Гороховском районе сорваны крыши 3 жилых домов, частично повреждены крыши 2 жилых домов, 2 хозяйственных сооружений ЦРБ, дома культуры, 2 зданий СОШ, здания поликлиники, хозяйственной постройки психиатрического диспансера, здания районного суда и здания ремонтной мастерской АТП. Повалены 4 дерева. В Луцком районе повалено 12 деревьев.

"Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС поваленные деревья распилены и убраны", – добавили в ведомстве.

От ГСЧС привлекалось 12 человек личного состава и 3 единицы техники.