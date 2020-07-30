События

08:01 30.07.2020

Из-за непогоды обесточены 52 населенных пункта в 5 областях Украины, на Волыни повреждены здания социнфраструктуры

1 мин читать
Из-за непогоды обесточены 52 населенных пункта в 5 областях Украины, на Волыни повреждены здания социнфраструктуры

В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) состоянием на утро четверга обесточены 52 населенных пункта в пяти областях Украины, в Гороховском и Луцком районах Волынской области повреждены крыши и здания объектов социальной инфраструктуры, подтоплены подвалы, повалены деревья, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 30 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 52 населенных пункта в 5 областях, а именно: Черниговская - 23, Ровенская - 13, Сумская - 10, Волынская - 3 и Черновицкая – 3", – сказано в утренней сводке ГСЧС на сайте в четверг.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

Также сообщается, что в Волынской области 29 июля в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в Гороховском районе сорваны крыши 3 жилых домов, частично повреждены крыши 2 жилых домов, 2 хозяйственных сооружений ЦРБ, дома культуры, 2 зданий СОШ, здания поликлиники, хозяйственной постройки психиатрического диспансера, здания районного суда и здания ремонтной мастерской АТП. Повалены 4 дерева. В Луцком районе повалено 12 деревьев.

"Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС поваленные деревья распилены и убраны", – добавили в ведомстве.

От ГСЧС привлекалось 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

Теги: #повреждения #электроснабжение #непогода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:26 27.07.2020
В Киеве возобновлено движение троллейбусных маршрутов, приостановленное из-за отсутствия электроснабжения части города

В Киеве возобновлено движение троллейбусных маршрутов, приостановленное из-за отсутствия электроснабжения части города

19:52 27.07.2020
В Печерском, Голосеевском и Соломенском районах Киева могут быть перебои с электроснабжением из-за повреждения оборудования на ТЭЦ – КГГА

В Печерском, Голосеевском и Соломенском районах Киева могут быть перебои с электроснабжением из-за повреждения оборудования на ТЭЦ – КГГА

07:31 15.07.2020
Из-за непогоды обесточено 57 населенных пунктов в Сумской области – ГСЧС

Из-за непогоды обесточено 57 населенных пунктов в Сумской области – ГСЧС

08:31 13.07.2020
В Украине объявили о штормовом предупреждении

В Украине объявили о штормовом предупреждении

08:24 13.07.2020
Из-за непогоды остаются обесточенными три области Украины

Из-за непогоды остаются обесточенными три области Украины

09:07 12.07.2020
Из-за непогоды обесточены 100 населенных пунктов в трех областях Украины

Из-за непогоды обесточены 100 населенных пунктов в трех областях Украины

18:53 07.07.2020
В Ивано-Франковской области из-за сильных дождей прекращено транспортное сообщения еще с тремя селами

В Ивано-Франковской области из-за сильных дождей прекращено транспортное сообщения еще с тремя селами

08:05 04.07.2020
Из-за непогоды обесточен 21 населенный пункт в четырех областях Украины

Из-за непогоды обесточен 21 населенный пункт в четырех областях Украины

07:58 30.06.2020
Из-за непогоды обесточены 35 населенных пунктов в 4 областях Украины

Из-за непогоды обесточены 35 населенных пунктов в 4 областях Украины

08:21 29.06.2020
В 70 населенных пунктах Западной Украины подтоплено почти 550 домов, разрушены объекты инфраструктуры – ГСЧС

В 70 населенных пунктах Западной Украины подтоплено почти 550 домов, разрушены объекты инфраструктуры – ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе с начала суток единожды нарушили режим прекращения огня

Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус сообщил о возможной смене должности

Станция метро "Вокзальная" в Киеве закрыта на вход и выход из-за звонка о минировании

Глава делегации в ТКГ должен соответствовать требованиям для переформатирования и усиления позиции Украины в Минском формате - ОП

Лукашенко поручил главе КГБ Беларуси обратиться в госорганы РФ по поводу задержанных боевиков

ПОСЛЕДНЕЕ

Huawei во втором квартале года обошла Samsung по продажам мобильных устройств

Российские наемники на Донбассе с начала суток единожды нарушили режим прекращения огня

Число умерших пациентов с COVID-19 в США превысило 150 тыс

СБУ задокументировала масштабную вырубку лесов в гослесхозах на западе и севере Украины

Центризбирком Беларуси пригласил кандидатов в президенты на встречу в четверг

Сенаторы предлагают законопроект "О защите Америки от шпионов"

Киевские учителя пройдут медицинский осмотр за счет города

Правоохранители Донецкой области получили от ЕС средства индивидуальной защиты от распространения COVID-19

Эстония встревожена сокращением европейского контингента войск США - министр обороны

В Ровенской области зафиксировали 77 новых случаев коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА