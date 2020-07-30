Российские наемники на Донбассе с начала суток единожды нарушили режим прекращения огня

С начала текущих суток также осуществлен один обстрел, за минувшие сутки на Донбассе зафиксирован один обстрел со стороны российских наемников, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток враг совершил очередной провокационный обстрел вблизи Новотошковского, использовав для этого подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Огонь не открывался. Ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбуке в четверг.

В штабе также отметили, что за минувшие сутки зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета вблизи Новолуганского. "Этот выстрел носил провокационный характер и был неприцельный, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", – сказано в сообщении.

Также в информации сообщается, что подразделения ГСЧС из состава ООС нашли 76 неизвестных взрывных устройств во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса. "Всего по распоряжению Командующего Объединенных сил только за прошедшие сутки было проведено разминирование площади более 5 гектаров", – уточнили в штабе.

Пожарные из состава Объединенных сил в сутки потушили 33 пожара.