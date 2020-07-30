События

06:54 30.07.2020

Число умерших пациентов с COVID-19 в США превысило 150 тыс

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Число умерших пациентов с COVID-19 в США превысило 150 тыс

За время пандемии COVID-19 в США скончались более 150 тыс. человек.

По информации портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, число летальных исходов в США, связанных с COVID-19 достигло 153 тыс.498. Университет Джонса Хопкинса в то же время сообщает о 150 тыс. 90 случаях.

Из них только в Нью-Йорке, по данным опубликованным на городском сайте, по состоянию на 29 июля общее число подтвержденных случаев смерти от коронавируса и вероятных случаев смерти от коронавируса составляет 23 тыс. 512 человек.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в 29 штатах среднее число ежедневных смертей по меньшей мере на 10% выше, чем на предыдущей неделе.

Так, Калифорния в среду сообщила о 197 смертях, связанных с новым видом коронавируса. Это число значительно опережает предыдущий максимум в 159, зарегистрированный на прошлой неделе. Рекорд по числу смертей поставил в среду и штат Флорида. Здесь зарегистрировано 216 смертей.

Ученые из Центра безопасности здравоохранения Университета Джонса Хопкинса опубликовали доклад, в котором призывают США пересмотреть ответные меры на коронавирус с помощью политических действий на федеральном, государственном и местном уровнях.

"В отличие от многих стран мира, Соединенные Штаты в настоящее время не находятся на пути к тому, чтобы взять под контроль эту эпидемию. (...) Пришло время перезагрузки", - говорится в докладе

В докладе содержится 10 рекомендаций, которые включают требование носить маски, меры по улучшению тестирования и приказ оставаться дома в тех местах, где ситуация особенно критична.

Между тем, Ассоциация американских медицинских колледжей (ААМС) опубликовала свой доклад, в котором предупреждает о возможном стремительном росте смертей от COVID-19.

"Решительные, скоординированные действия срочно необходимы для спасения жизней, прекращения пандемии, восстановления экономики Америки и возвращения нашей жизни в нормальное русло", - заявил Дэвид Скортон, президент и генеральный директор AAMC.

В предупреждении ААМС отмечается, что "если страна не изменит своего курса и в ближайшее время, число смертей в Соединенных Штатах может возрасти до нескольких сотен тысяч".

Тем временем спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила, что все члены Палаты представителей США и сотрудники обязаны носить медицинские маски.

"Члены и персонал должны будут носить маски в стенах Палаты", - сказала она во время заседания. Она отметила, что те, кто придут без маски, не будут допущены. Пелоси уточнила, что маску можно будет снять на время выступления.

Между тем, некоторые штаты планируют открыть школы и предпринимают меры, чтобы сделать оффлайн обучение более безопасным. Губернатор штата Алабама Кей Айви заявила в среду, что она поощряет школы своего штата переходить на очное обучение и требует, чтобы ученики со второго класса до колледжа носили маски в классе. Она продлила требование носить маски на месяц - до 31 августа.

В свою очередь, администрация государственных школ Индианаполиса (штат Индиана) заявила в среду, что они будут рекомендовать начать учебный год 17 августа дистанционно для всех своих 30 тыс. учеников. Государственные школы Денвера (штат Колорадо) также "продлят 100% дистанционное обучение " с начала учебного года 24 августа до конца первой четверти учебного года - 16 октября.

Теги: #сша #смерти #коронавирус
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