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06:03 30.07.2020

СБУ задокументировала масштабную вырубку лесов в гослесхозах на западе и севере Украины

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СБУ задокументировала масштабную вырубку лесов в гослесхозах на западе и севере Украины

В ходе спецоперации Служба безопасности Украины совместно со следователями ГБР задокументировали факты масштабной вырубки в гослесхозах на западе и севере Украины, которые принесли ущерб государству на сумму около 14 млн грн.

В пресс-службе спецслужбы подчеркнули, что ряд фактов незаконной вырубки ценных деревьев должностными лицами лесных хозяйств "не только нанесли государству крупный ущерб, но и стали причиной разрушительных наводнений в этом году".

"На Житомирщине правоохранители разоблачили незаконные порубки деревьев лесхозов при проведении оздоровления лесов. Незаконный бизнес "наладил" руководитель одного из государственных лесохозяйственных предприятий области. В ее состав входили должностные лица государственной лесной охраны, специализированного лесозащитного предприятия и коммерсанты", – отметили в СБУ.

В течение 3 лет служащие госпредприятия проводили незаконные рубки леса и вносили недостоверные сведения в служебной документации. Только в течение августа-сентября 2019 там уничтожили более 300 деревьев различных пород почти 2,5 млн грн.

15 фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 246, 358, 365, 366 УК Украины, в составе организованной группы по различным видам соучастия.

Также оперативники СБУ разоблачили должностных лиц ряда государственных лесохозяйственных предприятий, которые наладили незаконную вырубку леса в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. "Они покрывали вырубку в том числе вековых дубов. Своими действиями злоумышленники нанесли государству ущерб на более 11,5 млн грн", – сказано в сообщении.

По результатам обысков и полученных доказательств сообщено о подозрении 6 работникам лесохозяйственных предприятий о совершении ими преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст.367 (служебная халатность) УК Украины.

 

Теги: #сбу #вырубка #лес
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