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04:55 30.07.2020

Сенаторы предлагают законопроект "О защите Америки от шпионов"

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Сенаторы предлагают законопроект "О защите Америки от шпионов"

Сенаторы-республиканцы вносят законопроект, который позволит госдепартаменту США отказывать в выдаче виз лицам, которые совершают акты шпионажа и кражи интеллектуальной собственности против Америки.
"На прошлой неделе китайское консульство в Хьюстоне было закрыто после того, как служило центральным узлом в шпионских операциях Китайской коммунистической партии, которые стремились подорвать нашу безопасность и демократию", - говорится в заявлении одного из авторов законопроекта сенатора Марко Рубио, опубликованном на его сайте.
"США должны принять все меры, чтобы обеспечить безопасность нашей нации. Я горжусь тем, что присоединяюсь к этим двухпалатным усилиям по обновлению наших иммиграционных законов, чтобы запретить въезд в нашу страну тем, кто занимается иностранным шпионажем, включая кражу нашей интеллектуальной собственности, и их семьям", - отметил он.
Сенатор уточнил, что согласно действующему законодательству лица, обвиненные США в шпионаже и высланные из страны имеют возможность немедленно подать заявление на получение визы.
Предлагаемый сенаторами закон "О защите Америки от шпионов" сделает подобное невозможным.
"Законопроект "О защите Америки от шпионов" внесет изменения в закон об иммиграции и гражданстве, гарантировав, что прошлая, настоящая и будущая шпионская деятельность, а также деятельность по передаче технологий делает въезд в Соединенные Штаты недопустимым", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что при необходимости госдепартамент сможет отказаться от этих ограничений, например, для выполнения обязательств США по соглашению о штаб-квартире ООН.

Теги: #сша #законопроект #шпионаж #сенаторы
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