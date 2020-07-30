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03:59 30.07.2020

Правоохранители Донецкой области получили от ЕС средства индивидуальной защиты от распространения COVID-19

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Правоохранители Донецкой области получили от ЕС средства индивидуальной защиты от распространения COVID-19

Правоохранители Донецкой области получили от Консультативной миссии ЕС защитное оборудование, предназначенное для предотвращения распространения COVID-19, сообщили в пресс-службе полиции региона.

"Сегодня полиция Донецкого региона получила от Консультативной миссии Европейского Союза в Украине средства индивидуальной защиты", – сказано в сообщении на сайте ведомства в среду.

В полиции уточнили, что перчатки, респираторы, термометры и дезинфицирующие средства будут использованы ими для качественного и безопасного выполнения служебных обязанностей.

"Ежедневно в мероприятиях охраны общественного порядка задействовано около 650 полицейских. Теперь, выполняя ежедневную работу по обеспечению правопорядка и безопасности граждан, они будут чувствовать себя более защищенными. Полученные средства защиты будут переданы правоохранителям, которые несут службу на блокпостах, участковым офицерам и другим сотрудникам полиции, служебный долг которых предполагает нахождение в местах общественного пользования и непосредственно общения с населением", – акцентировали правоохранители.

"Полицейские - в постоянном контакте с гражданами и в зоне риска из-за распространения COVID-19. Они должны быть защищены, для того чтобы иметь возможность помогать другим. Мы рады быть рядом с нашими партнерами и объединить наши усилия для того, чтобы вместе преодолевать вызовы", - отметил руководитель регионального представительства КМЕС в Мариуполе Мартин Кулишек.

Теги: #ес #помощь #полиция
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