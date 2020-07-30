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02:51 30.07.2020

В Ровенской области зафиксировали 77 новых случаев коронавируса

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В Ровенской области зафиксировали 77 новых случаев коронавируса

В Ровенской области зафиксировали еще 77 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего 5942 инфицированных, сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 29 июля на Ровенщине зарегистрировано 77 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5942 случая заболевания коронавирусной болезни", - написал Коваль на своей странице в Фейсбуке.

Глава ОГА отметил, что возраст заболевших от 4 до 78 лет.

Кроме того, он добавил, что от COVID-19 умерли 93 человека

"Преодолели болезнь 4646 жителей области. Выздоровели 157 человек с Березновского, Дубенского, Здолбуновского, Костопольского, Млынивского, Ровенского, Сарненского районов и городов Ровно и Вараш", – сообщил Коваль.

Также он добавил, что в работе остаются 380 образцов.

Теги: #коронавирус #ровенская #ситуация
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