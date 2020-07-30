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02:37 30.07.2020

Трамп разрешил продлевать лицензии на экспорт СПГ до 2050 года

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Трамп разрешил продлевать лицензии на экспорт СПГ до 2050 года

Президент США Дональд Трамп объявил о решении разрешить продлевать лицензии на экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) до 2050 года.

"Чтобы гарантировать, что мы сохраним доминирующее положение (в сфере энергетики - ИФ), моя администрация сегодня объявляет, что разрешения на экспорт американского СПГ теперь можно продлевать до 2050 года", - сказал он в ходе выступления в Техасе.

"Ну что, такой срок - достаточный?", - в шутку спросил Трамп присутствующих.

Теги: #сша #трамп #спг
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