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01:46 30.07.2020

Разоблачена международная группировка занимавшаяся контрабандой и продажей не сертифицированных медикаментов

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Разоблачена международная группировка занимавшаяся контрабандой и продажей не сертифицированных медикаментов

Служба безопасности Украины блокировала реализацию контрабандных медпрепаратов сомнительного качества для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Служба безопасности Украины разоблачила международную группировку, которая занималась контрабандой и продажей в нашей стране лекарственных средств сердечно-сосудистой, онкологической и репродуктивной групп неподтвержденного происхождения", – говорится в сообщении на сайте спецслужбы в среду.

По предварительным данным следствия, зарегистрированные в Украине препараты участники группы из Киева и Харьковской области нелегально получали с территории РФ и одной из стран Западной Азии, в том числе через международные почтовые сервисы.

Полученную продукцию злоумышленники предлагали на специализированных интернет-платформах и доставляли ее заказчикам курьерами и сервисами экспресс-доставками. Отмечается, что хранение и транспортировка препаратов осуществлялось без соблюдения установленных санитарных норм, в частности температурного режима.

Во время обысков по месту жительства фигурантов и хранения контрабандной продукции правоохранители изъяли почти 2,5 тыс. упаковок медсредств сомнительного качества на общую сумму более 3 млн грн. Также обнаружены документы с доказательствами противоправной деятельности и денежные средства. "Планируется направление изъятых препаратов на экспертизу", – добавили в СБУ.

В рамках ранее открытого уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к махинациям.

Теги: #медпрепараты #сбу #контрабанда
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