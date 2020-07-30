События

01:12 30.07.2020

Харьковская полиция ищет анонима-лжеминера, из-за которого пришлось эвакуировать 4 тыс. посетителей ТРЦ

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Харьковская полиция ищет анонима-лжеминера, из-за которого пришлось эвакуировать 4 тыс. посетителей ТРЦ

Полиция закончила проверку сообщения о том, что в торгово-развлекательном центре по проспекту Тракторостроителей в Харькове заложена взрывчатка, оно оказалось ложным.

"В ходе проверки полицейские тщательно осмотрели 7 тыс. кв. метров помещений и около 1 тыс. кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 4 тыс. человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о случившемся зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Московского отдела полиции Харькова. Правоохранители принимают меры, чтобы установить личность и задержать лжеминера.

Как сообщалось, в среду, в 17:35, в Московский отдел полиции позвонил неизвестный, сообщивший, что в торгово-развлекательном центре по проспекту Тракторостроителей заложена взрывчатка.

По информации пользователей соцсетей, речь идет о ТРЦ "Украина".

Теги: #поиск #минер #харьков
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