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00:42 30.07.2020

Планы США по выводу своих военных из трех баз в ФРГ могут быть скорректированы, заявляют в Берлине

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Планы США по выводу своих военных из трех баз в ФРГ могут быть скорректированы, заявляют в Берлине

Берлин принял планы США по выводу войск к сведению и не исключил, что планы американского руководства еще могут претерпеть изменения, говорится в совместном заявлении статс-министра МИД ФРГ Нильса Аннена и статс-секретаря минобороны Петера Таубера.

"Планы США еще не завершены и могут претерпеть дальнейшие коррективы. Реализация некоторых мер по переброске может состояться быстро, но реализация большей части потребует более длительного времени. Федеральное правительство принимает эти решения к сведению",- сказано в поступившем в "Интерфакс" заявлении.

Сообщается, что планы американского руководства касаются трех точек дислокации военнослужащих США в ФРГ. Это Штутгарт, где находятся подразделения USEUCOM и USAFRICOM, Вилзек (Бавария) и Шпангдалем (Рейнланд-Пфальц).

С руководством этих регионов правительство Германии планирует держать тесный контакт по этому поводу.

В заявлении отмечается, что согласно имеющейся у правительства информации, власти США планируют сократить контингент в Германии до 25 тыс. человек. 6,4 тыс. человек должны будут вернуться в США, 5,6 тыс. человек будут переведены на другие базы в ЕС.

Ранее в среду глава Пентагона Марк Эспер заявил, что решение военного командования США вывести около 12 тыс. военных из ФРГ позволит, в частности, эффективнее противостоять России, укрепить НАТО и "получить больше стратегической гибкости".

Теги: #сша #военные #переброска #германия
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