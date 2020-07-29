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23:58 29.07.2020

В Киев санавиацией ГСЧС доставлен подросток, пострадавшая в ДТП во Львовской области

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В Киев санавиацией ГСЧС доставлен подросток, пострадавшая в ДТП во Львовской области

В среду вечером в Киев санавиацией (вертолетом) Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям была оставлена пострадавшая в ДТП во Львовской области 13-летняя девочка, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"29 июля около десяти вечера вертолет ГСЧС в медицинском варианте доставил в Киев 13-летнюю девочку, которая вместе с сестрой и родителями попала в ДТП, которое произошло 27 июля на трассе Киев-Чоп в с.Дубина Бродовского района Львовской области", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбуке в среду вечером.

Спасатели уточнили, что из г.Броды ребенка было решено транспортировать после консультации специалистов - нейрохирурга и анестезиолога, которые также прибыли из Киева.

"Ее дальнейшим лечением будут заниматься столичные врачи", – уточнили в ГСЧС.

Также в ведомстве отметили, что в 2020 году это уже не первый случай, когда вертолеты ГСЧС оказывают помощь гражданам, которые по разным причинам не могут безопасно добраться в медицинское учреждение в другом конце страны. "Так, недавно в столичный Институт сердца был перевезен пациента после трансплантации сердца. Также во время недавних наводнений в Карпатском регионе вертолет ГСЧС транспортировал роженицу, которой была необходима госпитализация, однако дороги были повреждены непогодой", – добавили в пресс-службе.

"Выполнение рейсов санавиации позволяет в кратчайшие сроки доставлять тяжелобольных, или тяжелотравмированных пациентов для оказания им необходимой помощи без риска осложнений при наземной транспортировке", – констатировали в ГСЧС.

Теги: #санавиация #гсчс
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