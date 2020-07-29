В Беларуси задержан политтехнолог Виталий Шкляров

В Беларуси задержали политтехнолога Виталия Шклярова, сообщил телеканал ОНТ в среду в вечернем выпуске новостей.

В новостном сюжете утверждается, что Шкляров "мобилизировал вокруг Сергея Тихановского протестный электорат".

Блогер Сергей Тихановский, который претендовал на выдвижение кандидатом в президенты Беларуси, арестован до конца сентября. Кандидатом в президенты зарегистрирована его жена Светлана Тихановская.

По данным СМИ, Шкляров - 44-летний уроженец Гомеля. Как он сам себя позиционировал - "американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак".