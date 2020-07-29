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19:14 29.07.2020

Глава делегации в ТКГ должен соответствовать требованиям для переформатирования и усиления позиции Украины в Минском формате - ОП

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Глава делегации в ТКГ должен соответствовать требованиям для переформатирования и усиления позиции Украины в Минском формате - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский тщательно подходит к подбору нового главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), поскольку он должен соответствовать требованиям для попыток переформатировать и усилить позицию Украины в Минском формате.

"Президент Украины проводит ряд консультаций. Как всегда, он очень тщательно подходит к выбору кандидатуры на должность руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Глава государства уже заявил, что от этого зависит суверенитет нашей страны. Поэтому президент интересуется мнением различных экспертов, сравнивает позиции", - говорится в сообщении на Фейсбук-странице Офиса президента Украины в среду.

В ОП отметили, что конкретное предложение Зеленский сделает кандидату, который лучше будет отвечать всем требованиям.

"Сейчас роль главы украинской делегации в ТКГ чрезвычайно важна, ведь мы начинаем новый организационный этап, который предусматривает обеспечение устойчивого перемирия и попытки переформатировать и усилить наши переговорные позиции в рамках Минского формата", - указали в ОП.

Ранее в среду президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новым главой делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе может стать нынешний первый замглавы украинской делегации, вице-премьер Украины Алексей Резников, первый президент Украины Леонид Кравчук.

28 июля Зеленский поблагодарил второго президента Украины Леонида Кучму за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и отметил, что с уважением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ.

Президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма во второй раз стал во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе 3 июня 2019 года.

Теги: #ткг #зеленский #офис_президента #донбасс
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