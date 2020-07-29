Киев заменит масляные выключатели на ТЭЦ, один из которых стал причиной аварийного обесточивания ряда районов столицы

В ближайшие пять лет на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 заменят 25 масляных выключателей по типу того, что стал причиной возгорания 27 июля на ТЭЦ-5, приведшего к обесточиванию ряда районов Киева, сообщила пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго" со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко в среду.

"Относительно замены старых масляных выключателей по образцу того, что загорелся днями на ТЭЦ-5, – это оборудование должно быть заменено на современное. В этом году уже заменили 2 масляных выключателя на современные элегазовые. А в ближайшие пять лет и на ТЭЦ-5, и на ТЭЦ-6 заменят 25 таких приборов", – заявил Кличко, слова которого цитирует пресс-служба.

Кроме того, согласно сообщению, в текущем году городские власти реализуют проект по установке энергоефективного оборудования на базе газотурбинных установок на ТЭЦ-6.

"В прошлом году на модернизацию обеих ТЭЦ было направлено свыше 100 млн грн. В этом году мы начинаем устанавливать на ТЭЦ-6 энергоэффективное оборудование на базе газотурбинных установок. Это позволит сделать процесс генерации тепла и электроэнергии более эффективным, а также обеспечит существенную экономию топлива", – отметил Кличко.

По его словам, под этот проект город привлекает EUR100 млн от Европейского банка реконструкции и развития, также ведутся переговоры о финансировании проекта модернизации электрооборудования ТЭЦ-5 с потенциальными инвесторами.

При этом Кличко указал, что ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 обеспечивают 48% теплоснабжения и 60% электропотребления города, и им на сегодня нет альтернативы. В то же время, по его словам, оборудование ТЭЦ работает уже свыше 40 лет и требует обновления.

Как сообщалось, 27 июля часть потребителей Печерского, Голосеевского и Соломенского районов Киева временно осталась без электроснабжения из-за повреждения оборудования на Киевской ТЭЦ №5.

Согласно сообщению ДТЭК Киевские электросети, из-за аварийного отключения на ТЭЦ-5 КП "Киевтеплоэнерго" с дальнейшим отключением первого блока и возгоранием на сети 110 кВ тепловой станции аварийно были обесточены высоковольтные подстанции ДТЭК Киевские электросети: 5 подстанций 110 кВ и 5 подстанций 35 кВ.