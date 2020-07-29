События

21:30 29.07.2020

В Киеве из-за повреждения кабельных линий аварийно отключены многоэтажный дом и часть частного сектора по ул. Пушиной

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В Киеве из-за повреждения кабельных линий аварийно отключены многоэтажный дом и часть частного сектора по ул. Пушиной

В среду вечером из-за повреждения двух кабельных линий аварийно отключены многоэтажный дом и часть частного сектора по улице Феодоры Пушиной, подключение планируется к завершению суток, сообщили в пресс-службе ДТЭК Киевские электросети.

"Из-за повреждения двух кабельных линий аварийно отключены многоэтажный дом и часть частного сектора по улице Феодоры Пушиной. Пока нет возможности подключить клиентов резервно, потому электроснабжение будет восстановлено после ликвидации аварии", – сказано в сообщении на странице энергохолдинга в Фейсбуке в среду вечером.

В ДТЭК подчеркнули, что планируют закончить работы до полуночи среды, 29 июля.

Теги: #киев #ремонт #авария #электросети
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