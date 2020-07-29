Киберполицейские разоблачили организаторов онлайн-обменника запрещенных электронных валют

Двое жителей Хмельницкого создали незаконный онлайн-обменник, где осуществляли обмен криптовалют и ряда электронных валют, запрещенных в Украине, сообщает Нацполиция Украины.

"Сотрудники киберполиции Хмельницкой области совместно с следственным управлением, под процессуальным руководством областной прокуратуры, разоблачили лиц, организовавших веб-ресурс для незаконных финансовых операций. Правонарушителями оказались двое граждан в возрасте 35 и 45 лет", - говорится в обнародованном в среду сообщении.

Фигуранты создали веб-ресурс, который предоставлял возможность обменять гривню на криптовалюты и электронные валюты, в том числе, оборот которых в Украине запрещен.

Киберполиция установила ряд банковских и счетов электронных платежных систем, через которые проводились незаконные операции.

Правоохранители провели три санкционированных обыска по адресам проживания фигурантов. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.