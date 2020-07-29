Глава Минздрава Франции на фоне роста случаев COVID-19 призвал носить маски на улице

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в среду заявил, что рекомендует ношение масок не только в помещениях, но и на улице, если у людей нет возможности соблюдать дистанцию.

"Если вы на улице, где гуляет несколько человек, и вы не уверены, что можете соблюдать дистанцию, то я рекомендую надеть маску", - сказал Веран, чьи слова приводят французские СМИ.

"Лица, которые являются носителями заболевания или слабого здоровья, а также пожилые люди должны ограничивать свои контакты и надевать маску, в том числе на улице", - добавил министр.

Однако ранее в среду Веран заявил, что Франция пока не столкнулась со второй волной пандемии коронавируса. Вместе с тем, он признал возникновение в стране новых очагов распространения COVID-19.

Во Франции на этой неделе ввели комендантский час на пляжах в регионе Бретань коммуны Киберон из-за недавнего всплеска заражений COVID-19.

Накануне сообщалось, что за сутки в стране диагностировали 725 новых случаев заражения коронавирусом, 14 инфицированных скончались.

Всего во Франции с начала пандемии выявили более 183 тыс. заражений COVID-19, количество летальных исходов превышает отметку в 30 тыс.