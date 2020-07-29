РФ не уведомляла Беларусь о переброске сил ЧВК через территорию республики - Совбез Беларуси

Москва не уведомляла Минск о переброске сил частной военной компании через территорию республики, ситуация очень неприятная, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков

"Если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали", - заявил Равков, которого цитирует госагенство БелтА.

Он охарактеризовал ситуацию, как "очень неприятный факт", который не подтвержден Российской Федерацией.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко в среду вечером собрал срочное заседание Совбеза страны по поводу задержания граждан России и поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснением - "что происходит".

"Если это российские граждане, а я так понимаю, их допросили, значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", - сказал Лукашенко на заседании, обращаясь к Вакульчику.

Президента цитировало госагентство БелТА.

Глава КГБ в свою очередь подтвердил, что задержанные накануне россияне являются членами ЧВК "Вагнера".

"Примерно в 5 часов 37 минут под Минском было задержано 32 гражданина Российской Федерации - члена военизированной организации, частной военной компании Вагнера", - заявил Вакульчик в ходе доклада на Совбезе.

Ранее госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны.

Как отмечено в публикации, правоохранительными органами была получена информация о прибытии в Белоруссии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.