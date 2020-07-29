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19:58 29.07.2020

Конкурс на должность главы правления "Укрэнерго" на финальной стадии

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Конкурс на должность главы правления "Укрэнерго" на финальной стадии

Конкурс на должность главы правления НЭК "Укрэнерго" находится на завершающем этапе, сообщил врио главы правления НЭК Владимир Кудрицкий/

"В компании на финальной стадии конкурс по главе правления "Укрэнерго". Вопрос моего пребывания в компании сильно зависит от результатов этого процесса", – сказал он в ходе Украинского онлайн-форума корпоративного управления, организованного Киевской школой экономики (КШЭ) в среду, отвечая на вопрос о его готовности работать в НЭК при условии сохранения карантинных ограничений по зарплатам членам правления и набсоветов.

При этом он спрогнозировал, что уже в ближайшее время в связи с действием ограничений последуют отставки руководящего состава госкомпаний.

"Период, на протяжении которого будут удерживаться члены правления и набсоветов при действии ограничений, это месяц-два-три. Потом последуют первые отставки", – отметил он, добавив, что не стоит затягивать с принятием решения о снятии ограничений во избежание ухода из госсектора квалифицированных кадров.

Как сообщалось, Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" согласно предложению Министерства финансов Украины, уставу НЭК "Укрэнерго" и решению набсовета от 6 декабря 2019 года объявил конкурс на должность главы правления компании в середине января.

Прием заявок и базового пакета документов осуществляла компания Amrop Ukraine до 18:00 27 января. Соответствующий пакет документов для собеседования с членами набсовета принимался с 28 января по 14 февраля.

Минфин получил право на управление НЭК "Укрэнерго" в феврале 2019 года, ранее компанией управляло Минэнергоугля.

Кабинет министров с 1 апреля ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов набсоветов государственных компаний до 47 тыс. грн в месяц.

Теги: #укрэнерго #корпоративное #энергетика #управление
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