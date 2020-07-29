Станция метро "Вокзальная" в Киеве закрыта на вход и выход из-за звонка о минировании

В Киеве неизвестный сообщил о минировании станции метрополитена "Вокзальная", из-за чего она закрыта на вход и выход, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Станция "Вокзальная" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!", - говорится в сообщении, обнародованном в 19.02 среды в аккаунте метрополитена в Твиттер.

В КП заверили, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.