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19:19 29.07.2020

Станция метро "Вокзальная" в Киеве закрыта на вход и выход из-за звонка о минировании

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Станция метро "Вокзальная" в Киеве закрыта на вход и выход из-за звонка о минировании

В Киеве неизвестный сообщил о минировании станции метрополитена "Вокзальная", из-за чего она закрыта на вход и выход, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Станция "Вокзальная" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!", - говорится в сообщении, обнародованном в 19.02 среды в аккаунте метрополитена в Твиттер.

В КП заверили, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

Теги: #киев #метро #минирование
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