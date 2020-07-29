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19:09 29.07.2020

Полиция ищет взрывчатку в харьковском ТРЦ

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Полиция ищет взрывчатку в харьковском ТРЦ

Полиция проверяет информацию о минировании торгово-развлекательного центра в Харькове.

"В 17:35 в Московский отдел полиции позвонил неизвестный с информацией о закладке взрывчатки в торгово-развлекательном центре по проспекту Тракторостроителей По адресу выехала следственно-оперативная группа районной полиции и специалисты взрывотехнического управления. В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации пользователей соцсетей, речь идет о ТРЦ "Украина". Сейчас там эвакуируют посетителей.

Теги: #трц #минирование #харьков
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