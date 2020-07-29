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19:04 29.07.2020

Denbury Resources договорилась с кредиторами о реструктуризации, готовится к процедуре банкротства

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Denbury Resources договорилась с кредиторами о реструктуризации, готовится к процедуре банкротства

Американская нефтегазовая компания Denbury Resources Inc. заключила соглашение о реструктуризации с кредиторами, которое позволит ей сократить долг на $2,1 млрд, и намерена в четверг начать процедуру банкротства.

Компания проведет реструктуризацию в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США, планируя, что сможет продолжать операции в нормальном режиме в этот период.

Помощь кредиторов, как ожидается, поддержит Denbury в период реструктуризации: компания получит доступ к кредитной линии в размере $615 млн.

"Denbury продолжит оценивать операционную среду и производить корректировки, необходимые для адаптации бизнеса к последствиям пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, действиям ОПЕК+, а также другим факторам, оказывающим влияние на ее деятельность", - отмечается в пресс-релизе компании.

Гендиректор Denbury Крис Кендалл отмечает, что реорганизация необходима, поскольку сокращение расходов и другие меры по сохранению ликвидности оказались недостаточными для снижения долговой нагрузки.

"В последнее время вся наша отрасль оказалась под давлением в связи с падением мирового спроса на нефть из-за пандемии COVID-19, что привело к снижению цен на нефть до рекордных минимумов и быстрому изменению условий на энергетическом рынке", - заявил Кендалл.

"Сложное решение о финансовой реструктуризации было принято после полной оценки возможных альтернатив, и мы уверены, что это важный и необходимый шаг для позиционирования компании для ее процветания в будущем", - отметил он.

Американские сланцевые компании не ожидают возврата мирового спроса на нефть к докризисным уровням ранее 2021 года.

Среди представителей сектора, уже объявивших о банкротстве в этом году, Chesapeake Energy (SPB: CHK) Corp. - пионер разработки сланцевых месторождений в США.

Теги: #сша #компании #банкротство #нефть
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