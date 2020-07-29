Российские наемники один раз открывали неприцельный огонь по позициям ВСУ на Донбассе

С начала текущих суток зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны противника в сторону позиций украинских военнослужащих на Донбассе, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Этот факт имел место вблизи населенного пункта Новолуганское. Выстрел был не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь вследствие враждебного выстрела нет", - говорится в вечерней сводке по состоянию на 17.00 среды, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

"С начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, не было ни одного погибшего или раненого военнослужащего из состава Объединенных сил. Украинские воины выполняют задачи по назначению и продолжают надежно держать линию нашей обороны", - подчеркивают в пресс-центре ООС.