События

18:23 29.07.2020

Российские наемники один раз открывали неприцельный огонь по позициям ВСУ на Донбассе

1 мин читать
Российские наемники один раз открывали неприцельный огонь по позициям ВСУ на Донбассе

С начала текущих суток зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны противника в сторону позиций украинских военнослужащих на Донбассе, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Этот факт имел место вблизи населенного пункта Новолуганское. Выстрел был не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь вследствие враждебного выстрела нет", - говорится в вечерней сводке по состоянию на 17.00 среды, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

"С начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, не было ни одного погибшего или раненого военнослужащего из состава Объединенных сил. Украинские воины выполняют задачи по назначению и продолжают надежно держать линию нашей обороны", - подчеркивают в пресс-центре ООС.

Теги: #рф #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:35 29.07.2020
Необходимо увеличить количество КПП на границе Венгрии и Украины – посол

Необходимо увеличить количество КПП на границе Венгрии и Украины – посол

17:59 29.07.2020
Разумков надеется, что режим прекращения огня на Донбассе сохранится

Разумков надеется, что режим прекращения огня на Донбассе сохранится

17:37 29.07.2020
Визит Орбана в Украину состоится "когда позволят условия" - посол

Визит Орбана в Украину состоится "когда позволят условия" - посол

17:15 29.07.2020
В Украине есть три реформы, негативные для прав венгерского меньшинства - посол

В Украине есть три реформы, негативные для прав венгерского меньшинства - посол

17:02 29.07.2020
Большинство украинцев не видят изменений в связи с принятием закона о государственном языке - опрос

Большинство украинцев не видят изменений в связи с принятием закона о государственном языке - опрос

16:44 29.07.2020
Венгрия поддерживает введение санкций против РФ и, если понадобится, их усиление, но иногда надо обсуждать, помогает ли это Украине - посол

Венгрия поддерживает введение санкций против РФ и, если понадобится, их усиление, но иногда надо обсуждать, помогает ли это Украине - посол

16:28 29.07.2020
В Донецкой области из более 13тыс. поврежденных боевыми действиями домов восстановлено 7,7тыс. – МВД

В Донецкой области из более 13тыс. поврежденных боевыми действиями домов восстановлено 7,7тыс. – МВД

12:29 29.07.2020
Эпидситуация в 10 областях превышает критерии для послабления карантина – показатели Минздрава

Эпидситуация в 10 областях превышает критерии для послабления карантина – показатели Минздрава

11:54 29.07.2020
Украина будет делать всё для соблюдения перемирия, остальное зависит от Российской Федерации - Зеленский

Украина будет делать всё для соблюдения перемирия, остальное зависит от Российской Федерации - Зеленский

10:24 29.07.2020
ВНО по географии не сдали 5,6% абитуриентов, по химии 10,2% - УЦОКО

ВНО по географии не сдали 5,6% абитуриентов, по химии 10,2% - УЦОКО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Станция метро "Вокзальная" в Киеве закрыта на вход и выход из-за звонка о минировании

Лукашенко поручил главе КГБ Беларуси обратиться в госорганы РФ по поводу задержанных боевиков

Более 1 тыс. инфицированных COVID-19 за сутки вызывает обеспокоенность - совещание у Зеленского

Задержаны двое подозреваемых в причастности ко взрывам в Киеве - прокурор столицы

В Украине за сутки выявлено 1022 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 650 человек, 21 новая жертва вируса

ПОСЛЕДНЕЕ

Станция метро "Вокзальная" в Киеве закрыта на вход и выход из-за звонка о минировании

Лукашенко поручил главе КГБ Беларуси обратиться в госорганы РФ по поводу задержанных боевиков

Полиция ищет взрывчатку в харьковском ТРЦ

Denbury Resources договорилась с кредиторами о реструктуризации, готовится к процедуре банкротства

447 участников ВНО-2020 получили 200 баллов – УЦОКО

Парламент Италии одобрил продление чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса

Более 1 тыс. инфицированных COVID-19 за сутки вызывает обеспокоенность - совещание у Зеленского

АМКУ обвинил регулятора НКРЭКУ в бездеятельности на рынке электроэнергии

67,4% украинцев поддерживают ВНО - соцопрос

Кличко: Робимо все, щоб діти 1 вересня сіли за парти в школах, але все залежить від епідситуації

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА