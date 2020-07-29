События

17:30 29.07.2020

Автор: ВНО УЦОКО

447 участников ВНО-2020 получили 200 баллов – УЦОКО

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447 участников ВНО-2020 получили 200 баллов – УЦОКО

Украинский центр оценивания качества образования констатирует, что 447 участников проведенного в 2020 году внешнего независимого оценивания (ВНО) получили 200 баллов.

"Хотя в целом мы имеем рост количества участников, которые получили 200 баллов на 63% с 274 до 447, но мы можем говорить, что в этом году есть один предмет, где ни один участник не получил максимально возможный балл – это испанский язык", - сказал исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко на пресс-конференции в средув Киеве.

По математике 200 баллов получили 142 абитуриента, по химии – 49, по английскому языку – 84, по биологии – 44, по украинскому языку и литературе – 8, по истории Украины – 49, по физике – 64, по немецкому языку – 3 , по географии – 3 и по французскому языку - 1.

Отмечается, что в 2020 году нет ни одного участника, который бы сдал ВНО по трем предметам на 200 баллов. В то же время, один из учеников в Ивано-Франковской области сдал ВНО по украинскому языку и литературе и математике на 200 баллов, по английскому языку – на 199 баллов и по физике – на 196 баллов.

Теги: #вно #уцоко
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