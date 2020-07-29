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15:43 29.07.2020

Более 1 тыс. инфицированных COVID-19 за сутки вызывает обеспокоенность - совещание у Зеленского

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Более 1 тыс. инфицированных COVID-19 за сутки вызывает обеспокоенность - совещание у Зеленского

Количество случаев инфицирования коронавирусом в Украине за последние сутки превысило 1 тыс., и это вызывает беспокойство, отмечалось на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

"Министр здравоохранения Украины Максим Степанов доложил о разделении территории на новые "зеленые" и "красные" зоны по европейским стандартам, где эпидемиологическую ситуацию будут рассматривать отдельно в каждой области, городе и районе", - сообщает в среду пресс-служба президента Украины.

Как сообщалось, в Украине вновь растет количество новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки: по состоянию на утро среды зафиксировано 1,022 тыс. новых случаев, 21 чел. из числа ранее заболевших скончался, 650 выздоровели.

Теги: #коронавирус #зеленский
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