События

13:56 29.07.2020

АМКУ обвинил регулятора НКРЭКУ в бездеятельности на рынке электроэнергии

3 мин читать
АМКУ обвинил регулятора НКРЭКУ в бездеятельности на рынке электроэнергии

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) установил признаки нарушения закона о защите экономической конкуренции в бездеятельности Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на рынке электроэнергии и дал этому регулятору обязательные для рассмотрения рекомендации.

Как отмечается в этом документе от 2 июля, обнародованном на сайте АМКУ в среду, НКРЭКУ не представлял Кабмину предложения об улучшении условий режима специальных обязанностей (ПСО), ненадлежащим образом проводил и обнародовал результаты мониторинга функционирования рынка э/э, а также ненадлежащим образом обеспечивал оператором системы передачи работу балансирующего рынка.

Ссылаясь на письмо Службы безопасности Украины от 5 июня этого года, АМКУ указал на внедренный с марта этого года компаниями тепловой электрогенерации (ТЭС и ТЭЦ) механизм, заключающийся в продаже подконтрольным поставщикам объема электроэнергии, значительно превышающего объемы реальной генерации.

"Учитывая систематический профицит электроэнергии в ОЭС (объединенной энергосистеме – ИФ) Украины и создание прогнозируемых положительных небалансов ГП "НАЭК "Энергоатом", оператор системы передачи (ОСП) акцептует заявки ТЭС и ТЭЦ на разгрузку от общей установленной мощности, а не от диспетчерского графика нагрузки. После получения команды диспетчера на разгрузку ТЭС и ТЭЦ покупают соответствующие объемы электрической энергии у ОСП по цене РСВ (рынок на сутки вперед – ИФ) - 45% с целью выполнения договорных обязательств с подконтрольными поставщиками и последующей перепродажи на РСВ и получения сверхприбылей", – описало этот механизм антимонопольное ведомство.

По его мнению, следствием таких действий является искусственное падение цены РСВ, реализация большей части объема электроэнергии "Энергоатома" и ГП "Гарантированный покупатель" на балансирующем рынке по ценам, существенно ниже рыночных, риск необоснованного повышения тарифа "Укрэнерго" и в целом дестабилизация работы ОЭС Украины с потерями для госбюджета.

"Указанные действия отдельных участников рынка становятся возможными из-за прогнозируемости объемов и уровня цен электрической энергии, которые предлагаются на РСВ "Энергоатомом" и "Гарантированным покупателем". Причиной указанной "прогнозируемости" является несовершенный механизм ПСО", – указал АМКУ.

Комитет напомнил, что о таких рисках предупреждал НКРЭКУ и Минэнерго в октябре 2019 года и в мае 2020 года.

АМКУ также обвинил НКРЭКУ в утвержденных регулятором несовершенных правилах рынка, допускающих подобные манипуляции.

Антимонопольное ведомство добавило, что с момента запуска нового рынка электроэнергии 1 июля 2019 года НКРЭКУ ни разу не сообщал о нарушениях антимонопольного законодательства, а последний опубликованный им мониторинг оптового рынка сделан за третий квартал 2019 года.

В сообщении АМКУ также отмечено, что система управления рынком (MMS) не поддерживает всего необходимого функционала для ее управления, в результате чего часть диспетчерских команд фиксируется в ручном режиме, а не в программном комплексе, соответственно в ОСП участились случаи некорректного расчета цен небаланса и т.п.

В связи с этим АМКУ рекомендовал НКРЭКУ подать Кабмину свои рекомендации по улучшению режима ПСО, чтобы устранить искажение конкуренции на РСВ, создание искусственных небалансов "Энергоатома" и "Гарантированного покупателя" и недобросовестную конкуренцию производителей электроэнергии и трейдеров.

Среди других рекомендаций – обеспечение своевременного обнародования результатов мониторинга функционирования рынка электроэнергии и его сегментов, прозрачности и конкуренции на рынке, в том числе цен по двусторонним договорам и цен на организованных сегментах рынка, а также любых практик, приводящих к искажению или ограничению конкуренции.

АМКУ также рассчитывает получить от НКРЭКУ информацию о выявленных возможных признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях Оператора системы передачи за последний год. Речь, в частности, идет о формировании и предоставлении диспетчерских команд, которые приводили или могли привести к созданию искусственного дефицита на балансирующем рынке, нарушении обязательств по срокам оплаты за купленную/проданную электроэнергию на балансирующем рынке.

Антимонопольное ведомство напоминает НКРЄКУ, что регулятор должен сообщить о результатах рассмотрения рекомендаций в 15-дневный срок с момента их получения.

Теги: #электроэнергия #нкрэку #амку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:39 28.07.2020
AmCham указывает на нарушение закона при преждевременном взыскании штрафов с табачных компаний в момент обжалования решения АМКУ

AmCham указывает на нарушение закона при преждевременном взыскании штрафов с табачных компаний в момент обжалования решения АМКУ

14:43 27.07.2020
"ГарПок" выплатил производителям электроэнергии 350 млн грн

"ГарПок" выплатил производителям электроэнергии 350 млн грн

14:33 27.07.2020
АМКУ оштрафовал две компании из корпорации "Укрбуд" на 117 млн грн за сговор на конкурсе по строительству объектов на ЧАЭС

АМКУ оштрафовал две компании из корпорации "Укрбуд" на 117 млн грн за сговор на конкурсе по строительству объектов на ЧАЭС

12:05 27.07.2020
Минэнерго выступает за увеличение экспорта э/э и против ее импорта в 2020-2021гг.

Минэнерго выступает за увеличение экспорта э/э и против ее импорта в 2020-2021гг.

11:58 23.07.2020
Апелляционный суд перенес заседание по делу "Тедис", в компании заявляют о политическом давлении

Апелляционный суд перенес заседание по делу "Тедис", в компании заявляют о политическом давлении

13:42 21.07.2020
Первая ротация в НКРЭКУ показала наличие коллизионных норм в законе о регуляторе, надо вносить изменения – Голикова

Первая ротация в НКРЭКУ показала наличие коллизионных норм в законе о регуляторе, надо вносить изменения – Голикова

11:15 17.07.2020
На внеочередной сессии Рады 21 июля могут быть рассмотрены законопроекты об инвестнянях и рынке электроэнергии - Мошенец

На внеочередной сессии Рады 21 июля могут быть рассмотрены законопроекты об инвестнянях и рынке электроэнергии - Мошенец

11:56 16.07.2020
Рада поддержала назначение Пищанской главой АМКУ

Рада поддержала назначение Пищанской главой АМКУ

00:51 16.07.2020
Рада в четверг может назначить глав НБУ, АМКУ и вице-премьера

Рада в четверг может назначить глав НБУ, АМКУ и вице-премьера

19:17 15.07.2020
В Раде зарегистрирован проект постановления о назначении Пищанской главой АМКУ

В Раде зарегистрирован проект постановления о назначении Пищанской главой АМКУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Задержаны двое подозреваемых в причастности ко взрывам в Киеве - прокурор столицы

В Украине за сутки выявлено 1022 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 650 человек, 21 новая жертва вируса

Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке

За нынешние сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня

Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью – указ

ПОСЛЕДНЕЕ

67,4% украинцев поддерживают ВНО - соцопрос

Кличко: Робимо все, щоб діти 1 вересня сіли за парти в школах, але все залежить від епідситуації

Кличко: делаем все, чтобы дети 1 сентября сели за парты в школах, но все зависит от эпидситуации

Эпидситуация в 10 областях превышает критерии для послабления карантина – показатели Минздрава

В СБУ сообщили об отражении кибератаки на представительство президента в Крыму

Задержаны двое подозреваемых в причастности ко взрывам в Киеве - прокурор столицы

ВНО по географии не сдали 5,6% абитуриентов, по химии 10,2% - УЦОКО

Количество больных COVID-19 увеличилось в 17 областях Украины и Киеве

Зеленский поздравил военнослужащих ССО ВСУ с профессиональным праздником

За сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 149 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА